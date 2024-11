Egito Antigo: exposição traz à capital peças originais da época Aclr|Do canal Record RS no YouTube 04/11/2024 - 10h07 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h37 ) twitter

Porto Alegre recebe uma exposição para os apaixonados por história e pelos mistérios do Egito Antigo. Até o final do mês, no Shopping Iguatemi, é possível conferir mais de duzentos artefatos que contam detalhes sobre uma das civilizações mais antigas do mundo. E ainda com uma experiência digital e imersiva.

