Efeitos da enchente: começam as obras no dique do Sarandi 28/11/2024 - 09h22 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h29 )

Uma das principais estruturas do sistema de proteção contra as cheias da capital está sendo reforçada. Com as obras, o dique do Sarandi vai ficar um metro e meio mais alto. Ele se rompeu na enchente de maio, causando o alagamento do bairro na zona norte.

