Efeito das enchentes: três estações da Trensurb seguem fechadas 26/10/2024 - 10h59 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h17 )

Deve ser assinado até a quarta-feira da próxima semana o contrato para recuperar as subestações de energia elétrica da Trensurb, danificadas pela enchente. As obras são essenciais para o retorno da operação em todas as estações do trem.

