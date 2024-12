Educação, saúde e cultura: destaques de Santa Catarina nesta quarta-feira Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/12/2024 - 08h04 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h19 ) twitter

Santa Catarina se destaca com novidades nas áreas de educação, saúde e cultura. Amanhã, Florianópolis realiza a escolha de vagas para professores substitutos no Programa Educar no Verão, reforçando a educação infantil na capital. Já na área da saúde, 13 municípios receberão novos profissionais através do Programa Mais Médicos, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, Florianópolis inaugura o espaço cultural "A.Galeria" nesta sexta-feira, oferecendo um novo ponto de encontro para a valorização das artes. Acompanhe as principais iniciativas que impactam o estado.

