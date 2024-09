Educação que transforma: Colégio Platão Aclr|Do canal RIC Podcasts no YouTube 10/09/2024 - 17h39 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hoje recebemos o educador e empresário Antônio Donizete Leonel para um bate-papo sincero com o apresentador Nader Khalil. Vem com a gente saber um pouco mais sobre sua história, do Colégio Platão e muito mais.

Acompanhe todos os Podcasts do Grupo RIC no RIC Podcasts www.ric.com.br/ricpodcasts

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.