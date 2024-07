Educação em destaque: inscrições abertas para concurso público em SC

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

‌



A+

A-

As últimas notícias em destaque no estado de Santa Catarina incluem a abertura das inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Educação, com prazo até 12 de agosto. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) recomendou a interdição do viaduto John Kennedy, em Florianópolis, devido ao risco de ruptura, com a prefeitura contestando a decisão. Fique por dentro dessas importantes atualizações que impactam diretamente a educação e a infraestrutura da capital catarinense.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.