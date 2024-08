Educação: aulas são retomadas nas escolas estaduais Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/08/2024 - 11h38 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h46 ) ‌



Milhares de alunos voltaram para as salas de aula depois do recesso de julho. E as secretarias de educação e de obras públicas, apresentaram um panorama sobre o retorno presencial das escolas da rede estadual após as enchentes de maio. 1.102 escolas foram afetadas, 89 foram usadas como abrigos e mais de 400 mil estudantes foram impactados.

