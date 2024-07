Eduardo Leite fala sobre a audiência com o STF para discutir as dívidas do RS com a União

Alto contraste

A+

A-

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comentou em coletiva a respeito da audiência marcada pelo Supremo Tribunal federal (STF) para discutir as dívidas do estado com a União. O objetivo é minimizar os impactos causados pelas enchentes e negociar os débitos do RS com a União.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.