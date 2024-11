Editorial do Grupo ND: SC não aceita falsas narrativas Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/11/2024 - 20h26 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h16 ) twitter

No editorial desta segunda-feira (18), o Grupo ND se posiciona contra as tentativas de associar Santa Catarina a narrativas extremistas, destacando que muitos tentam, por meio de atos isolados, manchar a imagem do estado. O editorial, intitulado “SC Exige Respeito: Basta de Falsas Narrativas”, faz um apelo por uma abordagem mais responsável nos debates sobre Santa Catarina, exigindo respeito e a promoção da verdade nos acontecimentos que envolvem a região.

