Ecoparque de Chapecó dá início às festividades com luzes e casinha do Noel Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/11/2024 - 11h57 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h17 )

O clima natalino invade Chapecó a partir desta sexta-feira, 15 de novembro, com o início da programação especial no Ecoparque. O destaque é o acendimento das luzes e a aguardada abertura da Casinha do Noel, que promete encantar crianças e adultos. A festa marca o início das celebrações natalinas na cidade, com atrações que prometem movimentar a região durante todo o mês de dezembro.

