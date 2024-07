Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

ECONOMISTA: Gabriella Macedo Rossi fala sobre as novas regras do cartão de crédito | Manhã total

Alto contraste

A+

A-

A partir de hoje, 1º de julho de 2024, o cartão de crédito passa por mudanças importantes que visam aumentar a transparência e o controle do consumidor sobre suas finanças.

Entre as principais novidades, estão:

1. Portabilidade da Dívida do Rotativo:

O consumidor agora tem a liberdade de escolher o banco que oferece as melhores taxas e condições para quitar o saldo devedor do rotativo.

Publicidade

Isso significa que você pode transferir sua dívida para outro banco, buscando juros menores e prazos de pagamento mais flexíveis.

A portabilidade também se aplica a outros instrumentos de pagamento pós-pagos, como crediários e financiamentos.

Publicidade

2. Área de Destaque nas Faturas:

As faturas do cartão de crédito agora devem apresentar uma área de destaque com informações essenciais para o consumidor, como:

Valor total da fatura

Data de vencimento do período vigente

Limite total de crédito disponível

Essa medida visa facilitar a compreensão das informações e auxiliar no controle dos gastos.

3. Educação Financeira Ampliada:

Instituições de pagamento e bancos são obrigados a promover iniciativas de educação financeira para seus clientes.

O objetivo é conscientizar os consumidores sobre o uso responsável do crédito e auxiliar na tomada de decisões financeiras mais conscientes.

Para isso, as instituições devem designar um diretor responsável por essa área e implementar mecanismos para monitorar a efetividade das ações de educação financeira.

Com as novas regras, espera-se que o consumidor tenha mais autonomia e controle sobre suas finanças, além de tomar decisões mais conscientes na utilização do cartão de crédito.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=HGAHZdnscL8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=YBWH8BnzAHQ

👉 https://www.youtube.com/watch?v=5JQv9IJ6mnc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #cartaodecredito #novasregras #transparencia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.