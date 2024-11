Economia: vendas de carros aumentam 12% em outubro Aclr|Do canal Record RS no YouTube 11/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h46 ) twitter

As concessionárias de veículos comemoram mais um mês de bons resultados no estado. As vendas em outubro foram as melhores para o mês em dez anos.

