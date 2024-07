Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Economia: venda de motos cresce 6% no primeiro semestre no RS

A venda de motos cresceu 6%, no primeiro semestre, no Rio Grande do Sul. Pode parecer bom, mas está muito abaixo do mercado nacional, onde o aumento foi três vezes maior. Mas por que o desempenho do mercado é menor por aqui? Nossa reportagem foi tentar descobrir.

