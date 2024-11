Economia: mercado pet cresce mais de 100% em 6 anos na região de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 05/11/2024 - 10h05 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h37 ) twitter

Em 6 anos, aumentou mais de 100% o número de micro e pequenas empresas que oferecem produtos e serviços no setor pet nas regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos. O levantamento do Sebrae confirma que o carinho e o cuidado com os bichos estão em alta no país.

*Reportagem exibida em 04/11/2024.

