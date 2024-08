Economia: legumes e verduras sofrem queda nos preços em julho Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 21/08/2024 - 09h50 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h22 ) ‌



Após nove meses em alta, alguns alimentos apresentaram queda no preço de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Entre os alimentos que tiveram queda no preço estão alguns legumes, frutas e raízes, como a batata-inglesa.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.

