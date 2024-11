Economia: consumo e exportação de ovo crescem no país Aclr|Do canal Record RS no YouTube 18/10/2024 - 11h09 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h34 ) twitter

De vilão do colesterol a herói da alimentação, o ovo é considerado um alimento completo e está presente na mesa do brasileiro, não só como complemento, mas como prato principal. O consumo cresce e as exportações também.

