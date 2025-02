Economia brasileira cresce 3,8% em 2024 em comparação com o ano anterior Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A economia brasileira cresceu 3,8% em 2024 em comparação com o ano anterior, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Em dezembro, houve retração de 0,73%, na comparação com novembro. Mas em relação a dezembro de 2023, o crescimento foi de 2,4%.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.