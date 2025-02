Economia argentina acumula queda de 1,8% no ano passado Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/02/2025 - 17h42 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h17 ) twitter

A economia da Argentina acumulou uma queda de 1,8% no ano passado, após vir de uma retração de 1,6% em 2023, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos do país. Apesar do número, a atividade econômica geral registrou uma recuperação de 5,5% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2023. Isso fez com que houvesse dois meses seguidos de crescimento.

