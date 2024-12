EAD/EJA: SESC abre 1300 vagas para quem quer voltar a estudar Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/11/2024 - 10h27 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h13 ) twitter

O SESC do Rio Grande do Sul abriu mais de 1.300 vagas gratuitas de conclusão do Ensino Médio para jovens e adultos. 32 cidades gaúchas terão novas turmas para quem quiser voltar a estudar.

