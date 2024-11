“É uma data difícil”: assista à íntegra da entrevista com a mãe de Marília Mendonça Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 03/11/2024 - 19h44 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h06 ) twitter

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, falou com exclusividade para o Domingo Espetacular sobre os três anos desde a morte da cantora. Ela revelou que o filho da rainha da sofrência perguntou se a mãe dele morreu após ouvir comentários na escola e também sobre a homenagem que fez para a filha em sua nova loja de roupas plus size. Ruth também contou que Marília deixou várias músicas escritas e que ainda se emociona com o carinho dos fãs. Apesar de ser uma data difícil, ela disse que esse ano conseguiu seguir em frente e dar outro sentido para a perda precoce da cantora. Aqui no canal do Domingo Espetacular, você vê a entrevista na íntegra!

