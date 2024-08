“É um desafio”, diz mãe com deficiência visual que luta para sustentar os cinco filhos autistas Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h09 ) ‌



Mãe solteira de cinco filhos autistas e com deficiência visual, Luana não deixou sua limitação física impedir que ela alcançasse os seus sonhos. Ela quase perdeu a sua renda extra ao ser denunciada por vizinhos do condomínio onde mora por fazer alguns bolos por encomenda. No entanto, isso não a impediu de seguir e montar a própria confeitaria.

#recordeuropa #horadofaro #deficienciavisual

