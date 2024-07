E Se Fosse Você? Gerente se nega a receber currículo de mulher acima do peso

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Alto contraste

A+

A-

No E se fosse Você? desta quarta (3), Élcio Coronato colocou as atrizes para fazer um teste social de gordofobia. No primeiro teste, uma das atrizes está entregando currículo e a outra nega por ser ela gorda e a insulta no meio da loja. Algumas pessoas ficaram indignadas, mas não interferiram.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.