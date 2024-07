E Se Fosse Você? Atendente impede mulher acima do peso de provar roupa

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Alto contraste

A+

A-

No segundo teste do E Se Fosse Você? desta semana, as atrizes testam a tolerância das pessoas ao encenar uma das atrizes tratando mal uma cliente acima do peso. A atendente impede uma mulher de experimentar a roupa e diz que o estabelecimento não trabalha com tamanhos plus size. Duas mulheres interferiram na situação e uma delas chegou a chorar ao ver a cena.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.