É Hora do Teste: veja os cuidados para evitar choques e explosões em chuveiros elétricos

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Você sabia que o chuveiro elétrico é uma invenção brasileira? Mas, cuidado! Essa combinação de água com energia elétrica pode dar choque e até causar explosões. Nesses casos, de quem é a culpa? Do chuveiro, da instalação ou dos dois? É o que o Domingo Espetacular mostra no quadro É Hora do Teste.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.