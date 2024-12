Durante velório, família descobre que velou corpo errado e que mulher está viva, em Cravinhos Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 03/12/2024 - 09h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h44 ) twitter

Duas famílias sofreram com uma confusão ocorrida na Santa Casa de Ribeirão Preto. Uma família de Cravinhos descobriu no velório que estava velando o corpo errado e que na verdade Neide Rossi Benzi, de 73 anos, estava viva no hospital. O filho acionou a Santa Casa e a funerária levou de volta o corpo para o hospital. Nesse meio tempo, o irmão de Neide Basso de Oliveira, de 81 anos, só foi comunicado da morte da irmã, quando foi visitá-la no hospital no domingo (1º), e ainda descobriu que o corpo da mãe tinha sido levado para ser velado em Cravinhos, a 60 km de Pontal, cidade natal da família. Ambas as famílias registraram boletim de ocorrência. Neide Basso foi enterrada na manhã desta segunda (2), em Pontal, e Neide Rossi, segue internada.

*Reportagem exibida em 02/12/2024.

