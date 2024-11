Durante temporal, funcionários e moradores resgatam vítima com mangueira em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 14/11/2024 - 15h34 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Um dos pontos mais críticos do temporal que atingiu Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (13), foi a região de Venda Nova. As ruas próximas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ficaram inundadas. Cenas de pessoas e carros sendo arrastados impressionaram quem passou pelo local. Funcionários da UPA e moradores formaram uma corrente humana para resgatar as vítimas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.