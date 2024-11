Durante entrevista de emprego: influenciador é suspeito de estuprar mulher Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/11/2024 - 10h22 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h47 ) twitter

Nós conversamos com a mulher que denunciou ter sido vítima de um abuso, durante uma entrevista de emprego. Isto motivou a prisão do influenciador conhecido como Pirata, que acompanhava operações da segurança pública e divulgava as imagens das ações da polícia. Vamos ver a versão dela.

