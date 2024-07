Durante brincadeira, Nadja obriga Thomaz a vestir suas roupas | Ilha Record

Alto contraste

A manhã dos exploradores começou animada. Logo cedo, Valesca agitou o café da manhã e cantou a música "Beijinho no Ombro". Enquanto isso, no quarto, Nadja organizava a sua mala até que Thomaz comparou as estampas dos vestidos da atriz com uma toalha de mesa. Nadja não gostou da brincadeira e fez o colega vestir as roupas. Com a ajuda de Antonela, elas ainda fizeram um coração na bochecha de Thomaz com um batom rosa. Confira!

