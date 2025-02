Durante briga com o ex-marido, mulher é agredida pelo próprio irmão com um pedaço de madeira Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 07/02/2025 - 20h17 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 37 anos foi agredida na garagem de casa. Ela estava discutindo com dois homens quando um deles pegou um pedaço de madeira e partiu para cima dela. O agressor é irmão dela. O ex-marido da vítima não aceitou a separação e não queria sair de casa. A mulher começou a jogar as coisas dele para fora, e irritado, o ex pegou um cabo de vassoura e começou a agredi-la. Ela pegou uma faca para tentar se defender e foi para a garagem. O irmão dela, que é vizinho e já tinha desavenças com ela, ficou ao lado do ex-cunhado e foi para cima da mulher também.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.