Dupla é flagrada pichando muro de comércio no bairro Guanabara Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 25/10/2024 - 15h27 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h16 )

Uma dupla foi flagrada pichando o muro de um comércio no bairro Guanabara, em Joinville. O ato de vandalismo trouxe preocupação para os comerciantes locais, que agora terão que arcar com os custos da nova pintura da estrutura. A situação gerou repercussão entre os moradores, que discutem as consequências da pichação no bairro. Com exclusividade, a equipe da Tribuna do Povo foi até o local para ouvir os relatos dos comerciantes e da comunidade sobre o ocorrido. Participe com sua opinião sobre o tema

