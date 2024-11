Dupla é condenada a mais de 50 anos por homicídio com requintes de crueldade em Patos de Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/11/2024 - 09h08 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h43 ) twitter

Os suspeitos de matar Lázaro Roberto Borges, de 48 anos, de forma violenta em Patos de Minas, foram condenados a mais de 50 anos de prisão pelo Tribunal do Júri, nesta quarta-feira. Clarice Batista Xavier e Gabriel Wester de Souza Teles receberam penas de 27 e 24 anos, respectivamente, com cumprimento em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade.

O crime ocorreu em novembro do ano passado e foi caracterizado pela Polícia Civil como um homicídio com requintes de crueldade. Clarice e Gabriel, juntamente com uma terceira pessoa ainda foragida, sequestraram, amarraram, agrediram e esfaquearam a vítima antes de atearem fogo em seu corpo, enquanto ainda estava viva. A motivação do crime permanece incerta, e as investigações continuam em andamento.

A condenação reflete a gravidade dos atos, que envolvem tortura e o uso de fogo para dificultar a defesa da vítima, o que gerou um grande impacto na comunidade local.

