Dupla de policias de Paris faz tatuagem igual durante os Jogos Olímpicos

Uma dupla de policiais deu uma verdadeira prova de amizade e amor ao trabalho na França. Albert e Richard fazem parte dos 45 mil oficiais que estão cuidando da segurança das Olimpíadas de Paris. No último dia de folga, resolveram fazer tatuagens iguais para celebrar a amizade entre eles e para eternizar o serviço durante os jogos. Em menos de 30 minutos, os dois já estavam com os anéis olímpicos marcados no corpo.

