Dupla criminosa invade empresa e furta 12 notebooks em Uberlândia | Balanço Geral Minas

Dois homens em uma moto vermelha assaltaram uma empresa no bairro Aparecida em Uberlândia na noite de ontem. O crime aconteceu por volta das oito da noite e, segundo a dona do local, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. As imagens mostram os suspeitos chegando ao local, abrindo o portão da empresa com um controle remoto, arrombando a porta de entrada e furtando 12 notebooks de diferentes marcas.

Após o roubo, os criminosos fugiram na moto vermelha. A dona da empresa registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca imagens de outras câmeras de segurança da região que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

O crime gerou alerta entre os comerciantes do bairro Aparecida. Muitos deles estão reforçando a segurança de seus estabelecimentos com a instalação de alarmes e câmeras de segurança. A Polícia Militar também intensificou o patrulhamento na região.

