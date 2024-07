Dupla assalta supermercado e foge com mais de R$ 2 mil | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/07/2024 - 13h57 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h52 ) ‌



Dois homens armados assaltaram um supermercado no bairro São Jorge, em Uberlândia, na tarde desta terça-feira (16). Os criminosos, que chegaram em uma moto preta, renderam as funcionárias dos caixas e levaram todo o dinheiro, além de R$ 2.100 que estavam em um caixa móvel na entrada da loja.

Segundo as vítimas, um dos bandidos estava armado e foi direto para os caixas. Ele bateu com o cano da arma no corpo da funcionária e a mandou abrir a gaveta, mas ela não conseguiu por não ter a senha. O assaltante então puxou tudo e roubou o dinheiro dos caixas.

Enquanto isso, o outro bandido foi até um móvel de madeira na entrada da loja e roubou R$ 2.100. A dupla fugiu em seguida pela Avenida Serra do Mar.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. As investigações estão em andamento para identificar e localizar os autores do crime.

