Dupla assalta homem e leva o carro: um dos suspeitos foi detido e o outro conseguiu fugir Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/07/2024 - 15h07 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem e um adolescente são suspeitos de roubar um carro em Joinville, ameaçando o dono do veículo com uma arma de fogo. Este incidente ressalta a crescente preocupação com a segurança na região. Felipe Bambace volta para trazer todas as informações sobre o caso e as ações da polícia para capturar os responsáveis. Acompanhe na Tribuna do Povo os detalhes deste roubo à mão armada e as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.