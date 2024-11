Dunas de deserto ficam cobertas de neve e granizo. ūüď≤ #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/11/2024 - 13h17 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h16 ) twitter

As dunas de um deserto na Ar√°bia Saudita ficaram cobertas de neve e granizo pela primeira vez na hist√≥ria. O fen√īmeno foi registrado por um morador. Por causa do volume de neve, as dunas do deserto Al-Nafud ficaram brancas. Normalmente, as temperaturas podem chegar a at√© 55¬ļC.

