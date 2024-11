'Duelo Fashion': Cabeleireira vence desafio após fazer o melhor penteado para o Tapete Vermelho Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 16/11/2024 - 09h01 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No 'Duelo Fashion' desta quinta (7), os cabeleireiros Izadora e Josias competiram com o tema ‘penteados para o tapete vermelho’. Os jurados Celso Kamura e Gkay avaliaram as produções. Após 40 minutos de trabalho intenso, Izadora foi anunciada como a vencedora e levou um prémio de 1.634 euros.

#recordeuropa #hojeemdia #duelofashion

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.