Dudu, ídolo do Palmeiras, morre aos 84 anos

Morreu, aos 84 anos, Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, ídolo do Palmeiras. A morte na noite da última sexta-feira (28), foi em decorrência de uma infecção abdominal. Dudu estava internado depois de sofrer uma fissura na bacia e ainda não foram divulgados detalhes sobre o velório e o enterro. O ex-jogador usou a camisa do verdão em 615 jogos e por 13 temporadas seguidas, e também era tio de Dorival Junior, o atual técnico da Seleção Brasileira. A presidente do Palmeiras Leila Pereira decretou sete dias de luto em respeito à memória do ídolo.

