Duda Martin dá show de carisma e conquista 96 jurados com a música “Eva” Aclr|Do canal Canta Comigo no YouTube 01/09/2024 - 21h44 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Desde os 5 anos, Duda Martin, de Itu (SP), pedia para a mãe para participar do Canta Comigo Teen, mas ainda não tinha a idade mínima para realizar esse sonho. Aos 9 anos, ela foi inscrita no programa, recebeu sua chance e fez bonito, conquistando 95 jurados cantando "Aquarela do Brasil". Mesmo assim, não conseguiu a vaga direta para as semifinais. Agora, ela voltou para a repescagem. Interpretou "Eva", grande sucesso que conquistou o Brasil nos anos 90 com a Banda Eva e a banda Rádio Táxi. A apresentação empolgou 96 jurados. Assista!

Inscreva-se no canal Canta Comigo: http://r7.com/SpgR

Facebook: https://www.facebook.com/CantaComigoRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cantacomigorecord/

‌



Twitter: https://twitter.com/CantaComigoRec

Site oficial: https://record.r7.com/canta-comigo-teen-5/

‌



#CantaComigoTeen5 #RodrigoFaro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.