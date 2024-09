Duas quedas de helicópteros em apenas quatro dias são investigadas em Portugal Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/09/2024 - 12h06 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h15 ) ‌



Foram registradas duas quedas de helicópteros em Portugal nos últimos quatro dias. A primeira ocorreu a 50 km da cidade do Porto. Um helicóptero de serviços médicos que se dirigia a uma pedreira para atendimento médico não chegou ao destino. Os quatro tripulantes tiveram ferimentos leves e foram atendidos em hospitais. A segunda queda envolveu um helicóptero do Corpo de Bombeiros durante combate a incêndios. Nesta ocorrência, apenas o piloto sobreviveu entre os seis tripulantes. O acidente aconteceu em um rio na área de mata. As autoridades estão investigando ambos os casos.

