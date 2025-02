Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no interior de São Paulo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/02/2025 - 22h13 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um avião monomotor caiu em Quadra, no interior de São Paulo, resultando na morte do piloto Nelson Ponzone, de 77 anos, e sua esposa Vivian, de 74 anos. O casal, residente em Santana de Parnaíba, partiu para um voo de passeio antes do acidente. A aeronave decolou do clube de voo da cidade e caiu em um canavial. Nelson era um piloto experiente e possuía a aeronave, construída amadoramente, desde 2018. Os bombeiros foram acionados para conter o incêndio, e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga as causas do acidente, ainda desconhecidas. A mesma aeronave já havia sofrido um acidente em 2019.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.