Duas pessoas morrem após queda de avião no Mato Grosso Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/07/2024 - 11h30 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duas pessoas morreram na queda de um avião no interior do Mato Grosso na tarde desta terça-feira (23). O jatinho caiu em uma plantação de eucaliptos e foi totalmente destruído pelo fogo. O local fica próximo ao aeroporto de Matupá, cidade onde aconteceu o acidente. Segundo informações iniciais, a aeronave fez uma arremetida após a decolagem e tentou um pouso forçado. As causas da queda ainda são desconhecidas. Mas, a aeronave não tinha autorização para voar.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.