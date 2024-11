Duas pessoas continuam desaparecidas após chuvas que atingiram São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/10/2024 - 09h43 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h44 ) twitter

O Corpo de Bombeiros realiza buscas em dois locais do estado de São Paulo para encontrar pessoas que desapareceram durante as chuvas desta semana. As operações estão concentradas na divisa entre Jandira e Itapevi. Um homem de 38 anos identificado como Everton caiu no córrego da região.

Testemunhas informaram que ele estava próximo a uma ponte quando ocorreu o incidente.Durante as chuvas intensas, o fluxo do córrego aumentou consideravelmente. A polícia investiga as circunstâncias da queda dele devido à suspeita de que não tenha sido apenas um acidente relacionado às condições climáticas.

A vizinhança apresenta duas versões: uma sugere que ele pode ter sido empurrado intencionalmente por alguém. Outra indica que foi uma brincadeira entre amigos. O córrego passa sob várias casas na área, dificultando as buscas dos bombeiros e da Defesa Civil.

