Duas mortes no trânsito da Região Norte: embriaguez e acidente fatal
12/08/2024 - 15h39 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h30 )



A região Norte do estado foi marcada por duas mortes trágicas no trânsito. Em um dos casos, um motorista com sinais de embriaguez atropelou Valmor de Souza, que estava na frente da casa da filha no momento do acidente. No outro caso, Ana Maia faleceu após ser atropelada pelo próprio carro. Acompanhe a reportagem completa com Isabella Motta na Tribuna do Povo, que traz todos os detalhes sobre essas ocorrências e as investigações em andamento.

