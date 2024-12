Drones revolucionam combate à dengue em Uberaba, identificando focos em locais de difícil acesso Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/12/2024 - 08h12 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uberaba inovou no enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya ao utilizar drones para identificar focos em locais de difícil acesso. A estratégia vem reforçar o trabalho dos 260 agentes de endemias que visitam mais de 200 mil imóveis a cada dois meses. Cerca de 30% da área do município será mapeada nas próximas etapas, promovendo uma verdadeira varredura em 300 hectares de diversos bairros.

A iniciativa se mostrou fundamental diante do número crescente de imóveis fechados, onde os agentes enfrentam dificuldades para realizar inspeções. Combinando tecnologia e esforço humano, Uberaba registrou uma redução de oito mil notificações de dengue em 2024, em comparação ao ano anterior.

Apesar do avanço, a colaboração da população continua sendo crucial para eliminar criadouros do mosquito e fortalecer as ações preventivas. A cidade demonstra que a união entre inovação e conscientização é essencial para vencer essa batalha.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=-ZAmPxpnI5k

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Zq1b626CN7g

👉 https://www.youtube.com/watch?v=JmXBV9YqPgM

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.