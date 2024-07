Drogas sintéticas: Brasil entra na rota do tráfico internacional

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

‌



A+

A-

O aumento das apreensões de drogas sintéticas tem causado preocupação às autoridades brasileiras. Apesar do êxito em operações, agentes de segurança admitem que a velocidade do tráfico é maior do que o combate a ele. Isso se deve a uma série de fatores, como facilidade na obtenção de insumos no exterior, a produção feita em fundo de quintal e a rapidez na lavagem de dinheiro.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia #DrogasSintéticas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.