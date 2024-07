Droga do sexo: polícia descobre laboratório clandestino de metanfetamina em prédio de luxo em SP

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

A polícia encontrou um laboratório clandestino de metanfetamina em São Paulo. No total, foram apreendidos R$ 1 milhão em drogas. A fábrica funcionava em um apartamento de alto padrão no bairro da Aclimação, no centro de São Paulo. A equipe do Domingo Espetacular teve acesso exclusivo aos detalhes dessa operação.

