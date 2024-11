‘Dr*ga de moleque’: áudios revelam mãe ofendendo filho que morreu em Franca (SP) Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 12/11/2024 - 12h15 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h30 ) twitter

Continua preso o casal suspeito de envolvimento na morte do próprio filho, de apenas 53 dias, no Parque Vicente Leporace, em Franca, interior de São Paulo. Segundo a Polícia, Micael Benício Freitas Bernardo teve uma parada cardíaca, estava com hematomas pelo corpo e morreu pouco depois de dar entrada no hospital, no dia 27 de outubro. Os laudos do Instituto Médico Legal (IML) constataram que o bebê sofreu múltiplas fraturas. Ao jornalismo da Record Interior SP e de dentro da cadeia, Thalita Ariel Freitas de Camargos, de 25 anos, disse ser inocente e negou ter torturado o filho – mas áudios inéditos, obtidos pela Record, revelam um ambiente hostil, com xingamentos e ameaças que o bebê sofria, dentro de casa. #BalançoGeral

