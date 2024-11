Drama recente vira filme: documentário mostra os detalhes das enchentes no RS Aclr|Do canal Record RS no YouTube 25/11/2024 - 10h25 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h28 ) twitter

Um documentário que mostra os detalhes da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul vai ser lançado neste domingo. A sensibilidade dos diretores com as cenas e os depoimentos deixa o conteúdo bastante atrativo.

