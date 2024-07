DRAMA DE KARINA BACCHI, POLÊMICA DE TATY ZAQUI - ESPECIAL DIVORCIANDOS | #117 PODLegal

Aclr |Do canal Afonso Paciléo no YouTube

1 - Caso Tati Zaqui e Thomaz Costa: cantora faz denúncia de violência doméstica contra ator

2 - "Dr., quando estava casado, adotei junto a minha ex-mulher um labrador. Separamos e agora ela está exigindo pensão para o cachorro. Sou obrigado a pagar?"

3 - Após polêmica, filha de Viih Tube e Eliezer é registrada sem o sobrenome do pai

4 - "Dr., tenho 18 anos e tenho um irmão de 7 anos. Meus pais são divorciados mais vivem brigando por inúmeros motivos referente a nossa criação. No final, sou eu que sempre acabo tomando conta do meu irmão. Comida, banho, ajudar na lição, arrumar para ir à escola... Posso entrar na justiça para pegar a guarda dele?"

5 - Karina Bacchi escancara briga judicial com ex-marido e detona: 'Mentindo'

6 - "Dr., estou me divorciando do meu marido e foi tudo amigável. Mas estou incomodada pois quero corta vínculo com ele, e o mesmo insiste em manter relações com toda minha família. Posso tomar alguma medida legal?"

7 - Britney Spears não vê os filhos há mais de um ano

8 - Preta Gil desabafa sobre tratamento e separação

9 - Deolane tenta processar o Google para não ser relacionada a “bafuda” e perde causa

